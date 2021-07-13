شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تعتمد خطة عمل المسالخ لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت أمانة جدة بالمملكة العربية السعودية خطة عمل المسالخ لموسم الحج، والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، وذلك بتهيئة ثلاثة مسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك (مسلخ جدة الرئيسي – مسلخ سوق الأنعام المركزي – مسلخ السبيل).وفق واس.



وأوضحت الأمانة أن المسالخ الثلاثة ستعمل بشكل منتظم من الساعة الـ 6 صباحا حتى الـ 6 مساءً ، فضلاً عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح خلال أيام العيد فقط وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة ، بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية ، كما أتاحت خدمة طلب الذبيحة من خلال الواتساب وتطبيق المدرج لمشغلي المسالخ.



وأكدت الأمانة شرط إبراز تطبيق توكلنا للحصول على خدمة الذبح في المسالخ ، كما اشترطت دخول صاحب الذبيحة فقط ومنع غيره من المرافقين ، مشيرة إلى أن خطة التشغيل في المسالخ الثلاثة تضمنت تخصيص 13 طبيباً بيطرياً و 275 جزارًا و 165 عاملا و 30 مراقبا ، فضلا عن الكوادر الإدارية والفنية وأفراد الحراسات الأمنية.



يذكر أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية ، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة اللحوم وطرق تداولها بطرق صحية.