شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى الحسين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.وفق بيان صحفى.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، وعبرت عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان رئيس العراق برهم صالح، اليوم الثلاثاء، قد أكد أن فاجعة المستشفى فى ذى قار نتيجة الفساد المستحكم وسوء الإدارة.