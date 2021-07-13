شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى العراق فى ضحايا حريق مستشفى الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،عن خالص تعازيه ومواساته للعراق حكومة وشعبا فى فاجعة الحريق المروع بمستشفى الحسين بمدينة الناصرية، بمحافظة ذى قار، والذى وقع فى وقت متأخر مساء أمس، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.