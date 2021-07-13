شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات أمن الحج: لن يسمح إطلاقاً بالدخول للمشاعر أو المسجد الحرام إلا للمصرح لهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، أنه لن يسمح إطلاقا بالدخول إلي المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام إلا للمصرح لهم، مشيراً إلى أن من يخالف الإجراءات ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها.

وأضاف خلالالمؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ، أنه تم تخصيص ٤ مواقع لحجز السيارات بمكة المكرمة.

وأوضح أنه سيتم استقبال الحجاج في 4 مواقع تمهيدا لفرزهم ثم نقلهم للحرم، مشيراً إلىاستحداث قوة دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج.