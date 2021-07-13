خلال فصل الصيف.. ما هي طرق العناية بالبشرة الحساسة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يعاني أصحاب البشرة الحساسة من تهيج، واحمرار، وحرقة، وحكة، وجفاف البشرة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.



وأوردت مجلة "Instyle" أن البشرة الحساسة تحتاج إلى عناية خاصة من أجل تهدئتها والحد من الاحمرار، والبثور، والحكة، والجفاف.

ماء فاتر

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي عند تنظيف البشرة الحساسة الابتعاد عن مستحضرات التنظيف المحتوية على مواد مثيرة كالمواد العطرية والكحول، بينما يكفي تنظيف البشرة بواسطة ماء فاتر وليس ساخنا؛ نظرا لأن الماء الساخن يتسبب في جفاف البشرة الحساسة بشكل إضافي، ومن ثم تتفاقم متاعبها.

حليب تنظيف لطيف

ولإزالة بقايا المكياج ينبغي استعمال حليب تنظيف أو زيت تنظيف يمتاز بتأثير لطيف على البشرة، كما يمكن استعمال تونر يحتوي على مواد فعالة مهدئة مثل ماء الورد، والبابونج، والألو فيرا.

فيتامين C وفيتامين E

وللعناية بالبشرة الحساسة ينبغي استخدام الكريمات المحتوية على مواد فعالة تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، وكذلك مواد فعالة ذات تأثير مهدئ ومثبط للالتهابات مثل البابونج والبكورية والزيوت النباتية، في حين ينبغي الابتعاد عن الزيوت العطرية؛ نظرا لأنها تتسبب في تهيج البشرة الحساسة.

أحماض فاكهة

ومن المهم أيضا الابتعاد عن مستحضرات التقشير الميكانيكية تجنبا لتهيج البشرة الحساسة، وبدلا من ذلك يمكن استخدام مستحضرات التقشير المحتوية على أحماض فاكهة ذات نسبة منخفضة من أحماض ألفا هيدروكسي (AHA)، مع مراعاة عدم استخدام مستحضرات التقشير بشكل متكرر.

وعند الرغبة في إجراء ماسك، فمن الأفضل تطبيق ماسك يحتوي على مواد طبيعية مثل الطمي الطبي.

لا للتدخين

ولتجنب تفاقم متاعب البشرة الحساسة ينبغي الابتعاد عن العوامل المسببة للتهيج مثل بعض الأطعمة الحارة والتدخين، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ومن المهم أيضا إعطاء البشرة الحساسة يوم راحة من المكياج من حين إلى آخر، وذلك من أجل تجديد الخلايا وتقوية حاجز الحماية الطبيعي.