جماعة أنصار الله تعلن سيطرتها على كامل مناطق الجيش اليمني في البيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله"، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "القوات المسلحة نفذت عملية (النصر المبين) في محافظة البيضاء بمساندة القبائل تمكنت خلالها من استعادة كامل المناطق التي كان قد احتلها العدو (في إشارة إلى الجيش اليمني) وتحرير مناطق واسعة في مديريتي الزَاهِر والصَومعة".

وأضافت أن "العملية التي استمر تنفيذها 72 ساعة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من التكفيريين، واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد".

وتابعت: "نؤكد مستوى الارتباط بين الجماعات التكفيرية المنفذة للأجندة الأمريكية وتحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) الذي قام بإسنادها بعشرات من الغارات الجوية".

وأكدت جماعة "أنصار الله" "استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية".

والجمعة قبل الماضية، أعلن الجيش اليمني إطلاق عملية "النجم الثاقب" بدعم من التحالف العربي، لاستعادة كافة مناطق محافظة البيضاء من قبضة جماعة "أنصار الله"، سيطر خلالها على مناطق واسعة في مديريتي الزَاهِر والصَومعة غرب وشرق البيضاء.