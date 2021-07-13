خليفة بن زايد يأمر بالإفراج عن 855 مسجونا بمناسبة عيد الأضحى

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تكفل خليفة بن زايد بتسديد الغرامات المالية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأفادت الوكالة أن "هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة (تأتي) في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

​وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الدولة يحرص كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.