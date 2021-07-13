الكاظمي: "لن نتسامح"... العراق يشكل لجنة رفيعة للتحقيق في حريق مستشفى الحسين

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: "شكلنا في وقت متأخر من يوم أمس لجنة عالية المستوى للتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين وستعلن نتائجها خلال أسبوع، وسوف يحاسب المقصر والمتلاعب بأرواح العراقيين حساباً عسيراً وفق القانون".

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وتابع بحسب بيان لرئاسة الوزراء: "قدمنا إلى مجلس النواب مرشحنا لشغل منصب وزير الصحة بديلاً عن الوزير المستقيل، وننتظر من الإخوة في مجلس النواب حسم هذه القضية؛ لمنع استمرار وزارة الصحة بالعمل من دون وزير لمدة طويلة".

وحذر الكاظمي من أنه لن يكون هناك "تسامح" مع الفاسدين أو "المتلاعبين بأرواح المواطنين أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم".

كان الناطق الرسمي باسم دائرة صحة محافظة ذي قار في العراق عمار الزاملي، أكد في وقت سابق من اليوم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة بساعة متأخرة أمس وصل إلى 64 قتيلا حتى الآن، مشيرا الى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة لبعض المصابين.

وحول أسباب اندلاع الحريق، أوضح الزاملي "أسباب الحريق حتى حد الآن غير معروفة والحكومة المركزية في بغداد باشرت بإجراء التحقيقات لمعرفة الأسباب والنتائج لم تعرض حتى الآن، لكن الأشخاص الناجين والذين كانوا قريبين من الحادث أكدوا أن الحريق اندلع في أحد غرف المرضى وانتشر في جميع أرجاء المركز".

وأشارت وسائل إعلام محلية في العراق إلى تجاوز عدد ضحايا الحريق 90 قتيلا.

واندلع الحريق في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في مدينة الناصرية جنوبي العراق مساء أمس الاثنين، وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى كوفيد-19 خلال ثلاثة أشهر.

وقال مصدر طبي في مديرية الصحة لوكالة "فرانس برس" إن "السبب الرئيسي وراء الحريق... كان انفجار خزانات الأوكسجين".

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى إجراء تحقيق في الحادث والمحاسبة العسيرة للمقصرين.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عزاء عاما في جميع أنحاء البلاد إثر الحادثة، واحتجاز كل من مدير صحة محافظة ذي قار ومدير مستشفى الحسين التعليمي، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.