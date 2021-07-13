شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «هيئة الزكاة» توضح الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية.
وقالت الهيئة، إن لائحة الفوترة الإلكترونية منبثقة من ضريبة القيمة المضافة، لذلك فإن أي مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة هو خاضع للائحة الفوترة الإلكترونية وهو ملزم بتطبيقها.
وأشارت هيئة الزكاة، إلى أنه يُستثنى من ذلك المكلف غير المقيم في المملكة، وأي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن مكلف ضريبي ملزم بالالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
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