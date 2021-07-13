«المرور» يضبط قائد مركبة تعمد إلحاق الضرر بسيارة أخرى على دائري الرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة تعمد إلحاق الضرر بسيارة أخرى تقودها فتاة على دائري الرياض.
جاء ذلك تفاعلاً مع الشكوى التي قدمتها قائدة السيارة، مرفقة معها مقطع فيديو يوثق التجاوزات التي قام بها قائد المركبة المخالفة، وإتلافه أجزاء من سيارتها.
وأكد المرور أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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