شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع تسجيل أعلى درجات حرارة في يوليو وأغسطس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: “كما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة؛ قد تثير بعض الغبار”.
كما توقع المسند أن تتشكّل بعض السحب المتفرقة وربما يهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان.
وتوقع المسند ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يوليو الجاري وأغسطس المقبل قائلاً : “فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة، وفي يوليو وأغسطس معدلات الرطوبة في المنطقة الوسطى منخفضة جداً، كما أن نسبة معدلات البخر مرتفعة جداً، أعلى معدلات درجة الحرارة تكون في شهرَي يوليو وأغسطس.”
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