طبيب روسي يثير الجدل بقوله إن العصائر الطازجة لا تجلب أي فائدة للإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أثار طبيب روسي الجدل بقوله إن العصائر الطازجة لا تجلب أي فائدة للإنسان.



وقال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف، في حديث إلى إحدى القنوات التلفزيونية إنه عند تناول الفواكه كاملة يحصل الجسم على مواد مغذية ومعينة مفيدة من لقمة طعام متكاملة، في حين عند تناول عصير هذه الفواكه لا يحصل الجسم على هذه المواد.

ويوضح الطبيب الروسي: "الألياف الغذائية بمثابة الموزع (مثل حقنة في المكان المناسب) تعطي الجسم المواد المفيدة. أما العصائر فلا تشكل لقمة طعام متكاملة، وتمتص بسرعة. أي لا تقدم أي فائدة للجسم لعدم وجود "الموزع". وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ويضيف: "أحيانا يسبب العصير الألم. فمثلا عصير الملفوف يسبب ألما في المعدة".

ويحذر مياسنيكوف من تناول الأطعمة المعالجة، لأنها تفقد عمليا جميع الخصائص المفيدة. كما تضاف لها الدهون الضارة والملح والسكر.

ويشير إلى أن الفواكه المجففة تحتوي على العديد من العناصر المعدنية، ولكن لا ينبغي أن ننسى احتواءها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.