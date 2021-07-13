أعراض شائعة تدل على وجود الخلايا السرطانية.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

غالبا ما تكون الخلايا السرطانية المتراكمة داخل المعدة أو بطانتها، أكثر شيوعا بمجرد بلوغ الشخص سنا معينة.



عسر البلع

ويعد عسر البلع أحد أكثر الأحاسيس شيوعا لسرطان المعدة، حيث تجد صعوبة أو عدم الراحة في البلع. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك إحساس حارق في كل مرة تبتلع فيها طعاما، أو قد تشعر بالألم.

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض في حد ذاتها يمكن أن تشير إلى حالات صحية أخرى، فإن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة يحث أي شخص يعاني من هذه الأعراض على أن "يفحصه الطبيب".

عسر الهضم المستمر

وهناك إحساس آخر محتمل قد تشعر به إذا كنت مصابا بسرطان المعدة، وهو عسر الهضم المستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

وهناك أعراض تظهر بعد الأكل أو الشرب:

• الحموضة المعوية - شعور بالحرقان المؤلم في الصدر، غالبا بعد تناول الطعام.

• الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

• الشعور بالمرض.

• التجشؤ.

ويعاني معظم الناس من عسر الهضم في مرحلة ما. وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه.

وإذا كان لديك ورم ينمو في المعدة، فقد تشعر حقا بالشبع بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام.

وقال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "هذا غالبا ما يكون عرضا مبكرا ويمكن أن يسبب فقدان الوزن".

وقد يؤدي سرطان المعدة أيضا إلى الشعور بالغثيان، وقد يمرض بعض الأشخاص جسديا.

ويمكن أن يحدث هذا عندما يتسبب الورم المتنامي في حدوث انسداد في المعدة، ما يمنع الطعام من المرور عبر الجهاز الهضمي.

ويتمثل أحد المؤشرات الأخرى المحتملة لسرطان المعدة في الشعور بالتعب وضيق التنفس.

وبحسب روسيا اليوم قد تشمل الأعراض الأخرى لسرطان المعدة ما يلي:

• فقدان الوزن.

• آلام في المعدة.

• ألم خلف عظم القص.

• براز داكن اللون وشبه أسود.