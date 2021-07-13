بسبب نشاط بركاني .. نزوح أكثر من 15 ألف مواطن في الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون إن أكثر من 15 ألف مواطن نزوحوا من منازلهم حول ثاني أكثر بركان نشط في الفلبين، الذي تم رصد نشاط متزايد به منذ بداية الشهر.



والمتضررون ينتمون إلى 121 قرية حول بركان تال في إقليم باتنجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا، الذي ينفث غازا وبخارا ودخانا بصورة متقطعة منذ الأول من تموز/يوليو الجاري.

واضطر ما لا يقل عن 5620 من النازحين للتوجه إلى مراكز الإجلاء، في حين بقى 9853 شخصا لدى أقاربهم أو أصدقائهم، وفقا لما قالته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، الثلاثاء.

وقال معهد النشاط الزلزال والبركاني الفلبيني في منشور إن التحذير من بركان تال عند المستوى الثالث، مما يعني أن " المواد المنصهرة التي تخرج من الفوهة الرئيسية يمكن أن تؤدي لحدوث ثوران انفجاري".

وطالبت الوكالة المواطنين بالابتعاد عن المناطق عالية الخطورة، وتشمل القرى "بسبب مخاطر تيارات الكثافة البركانية الفتاتية وموجات المد البركانية في حال حدث ثوران كبير".

ويشار إلى أن بركان تال ثار في آخر مرة في كانون ثان/يناير 2020، مما أسفر عن تشريد أكثر من 376 ألف شخص، وقد ثار بركان تال 33 مرة منذ 1572.