الصين تمنح "هبة جديدة" لتونس بعد إعلان الأخيرة انهيار منظومتها الصحية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح السفير في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن "الهبة الجديدة" مكونة من 400 ألف جرعة لقاح من أجل مساعدتها على مجابهة الوباء في أقرب وقت.

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وأشار السفير إلى أنه "نظرا للوضع الوبائي الراهن في تونس واعتبارا لعلاقات الصداقة المتميزة بين الصين وتونس ستهب الحكومة الصينية تونس شحنة جديدة من 400 ألف جرعة لقاح من أجل مساعدتها على مجابهة الوباء في أقرب الآجال".

وأكد الدبلوماسي الصيني، جانغ جيان قواه، عزم بلاده على مواصلة تقديم الدعم إلى تونس في إطار الإمكانيات المتاحة و"العمل يدا بيد من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، الخميس الماضي، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وتسلمت تونس، في مارس/ آذار الماضي، "هبة صينية" مكونة من 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"، كما وصلت إلى تونس في يونيو/حزيران الماضي، شحنة أخرى في إطار الشراءات تضم 500 ألف جرعة من لقاح "كورونوفاك" الصيني.