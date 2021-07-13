إجازات عيد الأضحى في الدول العربية لعام 2021

دبي - محمود عبدالرازق - ويرتبط عيد الأضحى تحديدا بالمملكة العربية السعودية، لأنه مرتبط بشعائر الحج، حيث تبدأ إجازة عيد الأضحى بيوم وقفة عرفات أحد شعائر الحج الأساسية، يوم 9 من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الهجري، ويكون أول أيام عيد الأضحى يوم 10 من شهر ذي الحجة، وآخر أيامه يوم 13 من شهر ذي الحجة.

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ويوجد مسميات عديدة لعيد الأضحى مثل عيد النحر أو العيد الكبير، لأنه ثاني عيد رسمي في الشريعة الإسلامية بعد عيد الفطر المبارك، الذي يكون بعد شهر رمضان.

ومن شعائر عيد الأضحى أن يقدم المسلمون الأضحية، والتي تكون عبارة عن ذبيحة من الأنعام أو الماشية سواء من الإبل أو الأبقار أو الغنم، بدءا من شروق أول أيام عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق أو اليوم الرابع للعيد.

عيد الأضحى 2021

وأعلنت دائرة الأهلة في المملكة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة الماضية، ليكون السبت 10 يوليو 2021 المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد الأول من شهر ذي الحجة.

ويعني هذا أن يوم الاثنين 19 يوليو/تموز، هو يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

إجازة عيد الأضحى في السعودية

وأعلنت السعودية إجازة لعيد الأضحى يمكن أن تكون الأكبر في العالم العربي حتى الآن، حيث وصلت مدتها إلى 11 يوما تقريبا.

وستبدأ إجازة عيد الأضحى في السعودية من الأبعاء 14 يوليو/تموز، وحتى الأحد 25 يوليو، لتكون العودة إلى العمل يوم الاثنين 26 يوليو.

عيد الأضحى في مصر

وفي مصر، أعلنت الحكومة المصرية أن إجازة عيد الأضحى بالنسبة للقطاع العام ستبدأ من يوم الاثنين 19 يوليو، وحتى يوم السبت 24 يوليو.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أعلنت الحكومة المصرية أن إجازة عيد الأضحى ستكون من يوم الاثنين 19 يوليو، وحتى يوم الخميس 22 يوليو.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة المصرية قرارا بضم يوم إضافي إلى إجازة عيد الأضحى، بدلا من يوم 23 يوليو الذي يعد إجازة رسمية أخرى احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

أعلنت الحكومة الإماراتية أن إجازة عيد الأضحى في الإمارات ستكون 4 أيام، ستبدأ من يوم الاثنين 19 يوليو حتى يوم الخميس 22 يوليو، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو.

إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من يوم الأحد 18 يوليو، وستستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو.

إجازة عيد الأضحى في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من يوم الاثنين 19 يوليو، حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

إجازة عيد الأضحى في المغرب

بخلاف ما هو معتاد بأن يتم ضبط إجازة عيد الأضحى مع المملكة العربية السعودية، أعلنت المغرب أن أمس الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وهو ما يقدم العيد لديها بحيث تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 20 يوليو، وأول أيام العيد يوم الأربعاء 21 يوليو.

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ولم تعلن السلطات المغربية بعد عدد أيام إجازة عيد الأضحى لديها حتى الآن.

إجازة عيد الأضحى في السودان

أعلنت الحكومة السودانية أن إجازة عيد الأضحى لديها ستكون 5 أيام، تبدأ من الأحد 18 يوليو وحتى الخميس 22 يوليو.

إجازة عيد الأضحى في الكويت

اعتمدت الحكومة الكويتية إجازة عيد الأضحى لتصبح 9 أيام كاملة، حيث ستبدأ من يوم الأحد 18 يوليو وتستمر حتى السبت 24 يوليو، وسيتم استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو.