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مصر... نصب تذكاري يخلد ضحايا كورونا من الأطباء

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دبي - محمود عبدالرازق - دشنت مصر أول نصب تذكاري للأطباء الذي توفوا نتيجة مكافحة تفشي فيروس في البلاد، حسب موقع "مصراوي" المحلي.

وافتتح محافظ الشرقية في مصر، النصب التذكاري، الذي تم وضعه في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة شمالي القاهرة.

واعتبر محافظ الشرقية، ممدوح غراب، أن النصب يخلد تضحيات الأطباء وجهودهم في مواجهة الوباء.

وسجلت مصر، أمس الاثنين، 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 283212، من ضمنهم 219291 حالة تم شفاؤها، و16403 حالات وفاة".

وحتى الرابع من يوليو/ تموز توفي 582 طبيبا في مصر، جراء فيروس كورونا، حسب نقابة الأطباء المصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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