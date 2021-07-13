اعتقال مراسل قناة "آر تي" الناطقة بالعربية في بغداد ومصادرة المعدات من المكتب

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت القناة عبر موقعها الرسمي: "قامت جهة أمنية رسمية في بغداد باعتقال مراسلنا أشرف العزاوي واقتادته لمكان مجهول بحجة انقضاء مدة ترخيص عمل المكتب".

وأضافت نقلا عن المراسل في آخر اتصال: أن "الجهة التي تريد تنفيذ الاعتقال أخبرته أنهم من استخبارات الجريمة المنظمة".

وفي تصريحات لقناة "آر تي" دعا رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق زياد العجيلي، للإفراج الفوري عن المراسل، واصفا العملية بـ"الغير مبررة".

وقال: "لا يمكن التعامل مع وسائل الإعلام بهذه الطريقة، وعلى السلطات إطلاق سراحه فوراً".

وطالبت منظمات حقوقية عراقية السلطات بالإفراج الفوري عن المراسل، معتبرة هذا التصرف "تقييدا لحرية التعبير في البلاد".