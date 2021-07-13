شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تدعو للمبادرة بالتسجيل في منصة التدريب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة الحج والعمرة، للمبادرة في التسجيل عبر منصة التدريب الإلكتروني للوزارة. وأوضحت الحج توفر دورات توعوية لرفع مهارات المتقدم للعمل في موسم الحج، وذلك عبر الرابط التالي :هنا. وأكدت الحج، أن تطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، تعد إحدى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الحج والعمرة.

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