شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن إتاحة «بدل ترحيل» على نظام فارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة أيقونة “بدل ترحيل” في نظام فارس. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح التقديم للحصول على المستحقات المالية الخاصة بالترقيات للكوادر الإدارية من مدينة لأخرى وفق بنود مخصصة. وأشارت وزارة التعليم إلى أن اليوم الثلاثاء 3-12-1442 هو آخر موعد للتظلم إلكترونيا على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تعلن إتاحة «بدل ترحيل» على نظام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.