ما لا تعرفه عن فورد Mustang Mach-E GT الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فورد الأمريكية، الثلاثاء، أيقونتها Mustang Mach-E GT الكهربائية، التي تنتمي لفئة SUV، وتتمتع بمواصفات رياضية تنافسية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محركين على المحورين بقوة مجموعها 358 كيلوواتا/487 حصانا. وتتسارع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 200 كلم/س.

ويعتمد نظام الدفع على بطارية سعة 98.7 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بها إلى مدى السير 500 كلم.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال أسطح الكربون على المقدمة، مع مظهر شبكة المبرد الجذاب، والجنوط المصنوعة من الألومنيوم قياس 20 بوصة، ومبيت المرايا باللون الأسود، كما تعتمد السيارة على مكابح بريمبو الفائقة.

وبشكل حصري يتم طلاء السيارة باللون Cyber Orange Metallic Tri-Coat أو Grabber Blue Metallic.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بالمقاعد الرياضية، والأسطح المطلية باللون النحاسي، وشعار Pony، ونسخة GT، فضلا عن الظهور الخاص لأسطح الألومنيوم على لوحة القيادة، والنظام الصوتي الفائق ماركة Bang & Olufsen.

مواصفات فورد Mustang Mach-E GT الكهربائية

قوة 358 كيلووات/487 حصانا

تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 3.7 ثانية

تصل السرعة القصوى إلى 200 كلم/ساعة

يعتمد نظام الدفع على بطارية سعة 98.7 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بها إلى مدى السير 500 كلم

أسطح الكربون على المقدمة، مع مظهر شبكة المبرد الجذاب،

جنوط مصنوعة من الألومنيوم قياس 20 بوصة

مبيت المرايا باللون الأسود

مكابح بريمبو الفائقة

طلاء السيارة باللون Cyber Orange Metallic Tri-Coat أو Grabber Blue Metallic

مقاعد رياضية

أسطح المقصورة الرئيسية مطلية باللون النحاسي، وشعار Pony، ونسخة GT

ظهور خاص لأسطح الألومنيوم على لوحة القيادة، والنظام الصوتي الفائق ماركة Bang & Olufsen