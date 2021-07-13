شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدى بالمسجد الحرام استعدادا لموسم الحج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى العمل على قدم وساق فى المسجد الحرام، استعدادا لموسم الحج هذا العام 1442هـ، ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الوافدين على الحرم المكى.

وأعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول بالمسجد الحرام، لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من أعمال ترتيب ملصقات التباعد الجسدي التي تنساب أعداد الحجيج هذا العام، والمهندس أسامة بن منصور الحجيلي، مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، إنه جرى إعادة ترتيب الملصلقات البالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.



ترتيب الملصقات

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، أن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.



جانب من العمل



نماذج الصاق رموز التباعد

وكانت قد أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة والتشغيل لجميع الأعمال الإلكترونية بمختلف أنواعها في المسجد الحرام، وذلك استعداداً لموسم حج هذا العام، بجانب الصيانة اللازمة للأجهزة الصوتية وأنظمة الساعات المركزية وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة التحكم والمراقبة، وكذلك نظام السنترال، إضافة إلى نظام المراقبة التلفزيونية.

وأوضح المدير العام للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي أن صيانة وتشغيل جميع مكونات نظام الصوت من مايكروفونات، اكتملت، ومثلها فيما يتعلق بأجهزة توزيع، وأجهزة معالجة، وأجهزة نقل وتحويل الإشارة الصوتية والمكبرات والسماعات، وصيانة جميع مكونات نظام الساعات المركزية مثل الكمبيوتر وأجهزة التوزيع وجميع المكونات الداخلية للساعات الرئيسية والساعات الفرعية، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة شملت جميع مكونات نظام إنذار الحريق من حساسات حريق وأجهزة النداء اليدوي والأجراس واللوحات الرئيسية والفرعية وغيرها وصيانة وتشغيل جميع مكونات الأنظمة الخاصة بالتحكم والمراقبة مثل الكمبيوترات والحساسات بمختلف أنواعها وأجهزة التحكم واللوحات الخاصة بالنظام والموزعة في مختلف مواقع المسجد الحرام.