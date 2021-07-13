شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها عاجلا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان. وقال حساب «الأمن العام» عبر تويتر: «تشهد المنطقة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة». ونبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات منطقة جازان، تبدأ العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

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