العثور على فيل نادر مقطوع الرأس في إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد مسؤول في إندونيسيا, الثلاثاء, بأنه تم العثور على فيل من أفيال سومطرة المعرضة بشدة للانقراض، مقطوع الرأس، في إقليم أتشيه.



وقال أجوس أريانتو، رئيس وكالة حماية الطبيعة بالمقاطعة، إنه تم العثور على جيفة الفيل الذكر، الأحد، في قرية جامبو ريوهات، شرقي أتشيه.

وأظهر تشريح الحيوان (12 عاما) أنه تعرض للتسميم قبل قطع رأسه، كما تم انتزاع أنيابه.

وقال المسؤول: "نشتبه في أنه قتل عمدا للحصول على أنيابه"، مضيفا أنه تم العثور على خرطومه المقطوع في موقع قريب.

وأضاف أن "الشرطة تتولى القضية، ونأمل في الوصول إلى الجناة قريبا".

كان الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية صنف فيل سومطرة، وهو نوع فرعي من الفيل الأسيوي، على أنه مهدد بالانقراض.

وتشير التقديرات إلى أن هناك أقل من 3 آلاف من هذه الفيلة في البرية، مع تراجع أعدادها نتيجة تحويل موائلها في الغابات إلى أراضٍ زراعية ومزارع لزيت النخيل، وفقا لنشطاء الحفاظ على البيئة.