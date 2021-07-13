شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديث ببجي موبايل الجديد "PUBG Mobile 1.5" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعد مرورو نحو 48 ساعة على إصدار تحديث ببجي موبايل الجديد "PUBG Mobile 1.5"، تتكشف العديد من الخفايا والمفاجآت عن اللعبة الشهيرة.



ورصد موقع "aitnews" مجموعة من التغييرات لأوضاع اللعبة العادية، ويصل عددها إلى 12 تعديلا.

1 ـ يتضمن التحديث سلاح ناري LMG جديد يستخدم طلقات عيار 7.62 مليمتر.

2 ـ ويحتوي تحديث ببجي الجديد على إزالة M249، وتنتشر عبر الخريطة في الوضع الكلاسيكي.

3 ـ تحديث ببجي الجديد يضم نظاما جديدا موحد للأسلحة النارية بمعدلات إطارات مختلفة لحل مشكلة معدلات إطلاق النار غير المتسقة عندما تختلف معدلات الإطارات.

4 ـ يشهد التحديث الجديد "PUBG Mobile 1.5" إضافة نوافذ زجاجية لبعض المباني في Erangel وMiramar.

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5 ـ تتضمن لعبة ببجي في التحديث، مجالا جديدا لعرض تعديلات منظور الشخص الثالث.

6 ـ من ضمن التحديثات التي أضافتها شركة تينسنت لتحديث ببجي، مؤشر الذخيرة المتبقية.

7 ـ تحتوي اللعبة أيضا بعد تحديثها على تمثال النصر.

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8 ـ يشمل تحديث "PUBG Mobile 1.5" على تغيير بيانات إعادة عرض الموت.

9 ـ خلال التحديث الجديد تم إضافة إعدادات مخصصة للأسلحة النارية.

10 ـ أضافت بجي خاصية التنبيه عند مشاركة زميل جديد في الفريق.

11 ـ من ضمن التحديثات على ببجي، وضع Clan Battle الجديد.

ومنذ إطلاقها في عام 2017، حصدت لعبة "ببجي" العديد من الجوائز، بما في ذلك 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية والعديد من جوائز لعبة العام.

وصدرت لعبة PUBG في 23 مارس/آذار 2017 على أجهزة الكمبيوتر و"الإكسبوكس"، كما وصلت إلى أوج انتشارها عام 2018 عندما احتلت أجهزة الموبايل.

وتقوم لعبة ببجي على قاعدة "البقاء للأقوى"، إذ تبدأ بـ100 لاعب لتنتهي بفوز لاعب أو فريق واحد.

باعت لعبة "PUBG" أكثر من 70 مليون نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق، وتم تنزيلها على الهواتف المحمولة أكثر من مليار مرة خارج الصين.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتفضت حكومات العالم ضد لعبة "ببجي" القتالية، بعد أن تحولت اللعبة من وسيلة للمتعة إلى منصة للقتل.

ووصل عدد ضحايا اللعبة منذ ظهورها للنور سواء بالانتحار أو القتل، إلى 9 حالات حول العالم.

وجاءت مصر على رأس الدول التي شهدت أكثر الحوادث، بعدد 4 حالات، ثم الهند في المركز الثاني بحالتين، ونيبال والسعودية والعراق حالة واحدة.

وبعد ارتفاع حالات ضحايا لعبة ببجي لجأت حكومات 9 دول إلى حظر اللعبة، بل ووصل الأمر إلى تحريم اللعبة دينيا في بعض البلدان.