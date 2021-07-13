جوجل تتلقى ضربة "مؤلمة" من فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء، أنها فرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو على جوجل بشأن "الحقوق المجاورة"



وفرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة الثلاثاء، غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة جوجل لعدم تفاوضها "بحسن نية" مع ناشري الصحافة حول تطبيق "الحقوق المجاورة" القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.

كذلك، أمرت الهيئة المجموعة بـ"تقديم عرض" إلى الناشرين ووكالات الأنباء "لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية"، تحت طائلة فرض تدابير عليها "يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير".