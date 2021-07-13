المغرب والبرازيل يعملان على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء "ومع" المغربية، فإن هذه الرغبة عبر عنها الطرفان خلال مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا.

وأفادت الوكالة بأن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور حول العديد من الملفات.

ونقلت الوكالة تصريح الوزارة البرازيلية التي أعربت عن "التزامها بتعميق الحوار وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وأن المباحثات بين المسؤولين ركزت على توسيع وتنويع الشراكة الاقتصادية، والمحافظة على التجارة الثنائية والاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة، كون المغرب ثالث أهم سوق للمنتجات الفلاحية البرازيلية في إفريقيا وشمال إفريقيا، ووجهة مهمة للصادرات الصناعية البرازيلية".