شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يوجه رسالة للمشككين فى صلاحيته حول تشكيل الحكومة: اقرأوا الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس اللبناني ميشيل عون، رسالة إلى المكونات السياسية التي تتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية وعدم صلاحيته في تشكيل الحكومة الجديدة، وغرد الرئيس عون على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".



حساب ميشيل عون على تويتر

ويعاني لبنان من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.

وعلى جانب آخر، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون أوضاع السياحة في البلاد اليوم مع وزير السياحة والشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور رمزي مشرفية، حيث استعرضا الواقع السياحي اللبناني في ظل التوقعات الايجابية حول أعداد الوافدين والمسافرين وموسم الصيف الذي يفترض أن يكون واعداً، إضافة إلى الاجراءات المتخذة لتسهيل أمور المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال وزير السياحة، في تصريح له عقب اللقاء، إنه رغم الأزمات التي يواجهها البلد ومظاهر الضغط على الوضع الاقتصادي ومنها النقص الحاد في الوقود والكهرباء، إلا أن هناك بارقة أمل قد يضيفها القطاع السياحي على الوضع الحالي الذي يعيشه البلد.

وأضاف أنه ناقش مع الرئيس اللبناني الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في المطار لتخفيف أزمة الاكتظاظ التي كانت تتسبب بها فحوصات الـ PCR، داعيا المواطنين اللبنانيين بوجوب التزام الحذر والتباعد واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من متحورات وباء كورونا.