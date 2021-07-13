شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «هدف» لأصحاب الشهادات المهنية المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تعويض الموظفين والباحثين عن عمل ماديا عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة يحتاجها سوق العمل. وقال حساب الصندوق على تويتر: “برنامج الشهادات المهنية الاحترافية يعوّض الموظفين والباحثين عن عمل، مادياً عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة يحتاجها سوق العمل”. ويمكن للمستفيدين التسجيل من (هنـــا) واتباع الخطوات التالية للحصول على التعويض المقرر.

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