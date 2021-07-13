شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الثلاثاء)، تكليف 4 مشايخ، بالرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ، وذلك تنفيذًا لتوجيه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأوضحت الرئاسة أسماء المشايخ المكلفين بذلك، وهم الشيخ عبدالسلام السليمان، وعبدالله الطيار، وعبدالله الحمود، وعيد الشمري.
وكشفت عن إتاحة طلب الاستفتاءات والاستفسارات الشرعية عن طريق تطبيق “اسألني” على الأجهزة الذكية.
ونشرت الرئاسة أرقام هواتف مخصصة لكل شيخ من المشايخ الأربعة، لتلقي أسئلة المستفتين من الحجاج.
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