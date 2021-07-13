شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية»: نسخ التغريدات دون إذن صاحبها سرقة موجبة للمساءلة القانونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية، فيصل الماضي، أن نسخ التغريدات دون إذن خطي مسبق من صاحبها، يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية.

وقال الماضي خلال لقاء مع قناة “العربية”: إن الهيئة تقوم باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق، وتجري كذلك جولات ميدانية وإلكترونية ضمن حملة “لا تسرقها”.

وأضاف الماضي، أنه جرى رصد أكثر من 900 موقع إلكتروني، وحجب أكثر من 450 موقعاً.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت هاشتاق (جدتي أنا)، ووجدت صورة لإحدى الجدات استخدمت على منصات التواصل الاجتماعي وتم نسبها لعدد كبير من المغردين، وهذه تعد إحدى حالات انتهاك حقوق الملكية.