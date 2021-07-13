شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الفرنسي: إصابات كورونا تتضاعف كل خمسة أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.



جاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرا يجعل تطعيم العاملين في قطاع الصحة إلزاميا.

وقال فيران لقناة تلفزيون (بي.إف.إم) إن الإصابات "بالفيروس تتضاعف كل خمسة أيام".