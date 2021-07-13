منظمة "الصحة العالمية" تدعو لإغاثة تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، أن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.



وأكد سوتيران أن تونس تمر "بوضع صعب" قد يزداد سوءا، وبالتالي، تحتاج البلاد إلى مساعدة ولقاحات.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية: "تونس تسجل نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الإفريقية والعالم العربي"، مضيفا أنه يتم تسجيل "أكثر من 100 وفاة في اليوم" في بلد يسكنه حوالى 12 مليون نسمة. "هذا حقا كثير"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس/ آذار وأغسطس/ آب 2020، وبلغت نسبة الوفيات حينها خمسين، لكن وصل عدد الوفيات اليوم الى أكثر من 16 ألفا، وتم تسجيل أرقام قياسية بـ194 و189 و134 وفاة يوميا خلال الأيّام الأخيرة.

وقال إن تونس "أكثر شفافية في نشر المعطيات من دول أخرى"، و"عدد الوفيات الذي تنشره من دون شك قريب من الواقع".

وأكد رئيس مكتب المنظمة في تونس أن "الوضع الصحي خطير، وكلّ المؤشرات حمراء".

وعلّل ذلك بتفشي الفيروس في كل أنحاء البلاد، و"انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والمتواجدة بكثافة".

وتابع: "تشهد بعض الولايات التونسية اليوم وضعا وبائيا مقلقا للغاية. مثل ما حدث في القيروان (وسط) وسليانة (وسط) وباجة (شمال غرب)، بالإضافة الى تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط)".