الرئيس العراقى: فاجعة مستشفى ذى قار نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس العراق برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن فاجعة المستشفى فى ذى قار نتيجة الفساد المستحكم وسوء الإدارة.

وقال صالح، فى تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "فاجعة مستشفى الحسين فى ذى قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد الرئيس العراقي على أن التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم، لافتا إلى أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

وأعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، أمس الاثنين وفاة أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.