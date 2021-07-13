شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ارتفاع الحرارة فى السعودية والبحرين وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقى الخليج، حيث تشهد السعودية طقسا شديد الحرارة، وفى الامارات حار ومغبر احيانا وعائم احيانا، وفى الكويت شديد الحرارة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، يوم الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية..و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب أحياناً، ويتحول إلى رطب خلال الليل.