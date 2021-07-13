شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن ظهر في مقاطع فيديو يسيء لأهالي إحدى محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يسيء لأهالي إحدى المحافظات، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة

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