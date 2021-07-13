تغييرات الخصوصية تكبد تطبيق واتساب سيلاً من الشكاوى في الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

واجه تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك سيلاً من الشكاوى من جانب منظمة حماية المستهلك الأوروبية وغيرها بسبب تحديث سياسة الخصوصية الذي أثار استنكاراً عالمياً ودفع بعض المستخدمين للانتقال إلى تطبيقي تلجرام وسيجنال المنافسين.



وكانت شركة واتساب طبقت في يناير سياسة للخصوصية تسمح بمشاركة بعض البيانات مع فيسبوك وشركات أخرى ضمن مجموعتها. وقالت إن التعديلات تسمح للمستخدمين بالتراسل مع مؤسسات الأعمال وإنها لن تؤثر على المحادثات الشخصية.

وانتقدت منظمة حماية المستهلك الأوروبية وثمانية مع الكيانات التابعة لها التغييرات وتقدمت بشكاوى لدى المفوضية الأوروبية وشبكة سلطات حماية المستهلك في أوروبا وقالت إن واتساب تضغط دون وجه حق على المستهلكين لقبول سياساتها الجديدة.

وطلبت المنظمات من شبكة سلطات حماية المستهلك وحماية البيانات في أوروبا التعاون في معالجة هذه المخاوف الخاصة بالخصوصية وحقوق المستهلكين.