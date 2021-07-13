مروحيات روسية تحمي بلدة سورية من حرائق الغابات

دبي - محمود عبدالرازق - اللاذقية - سبوتنيك. وقال ممثل المركز، "في محافظة اللاذقية السورية، اندلع حريق غابات منذ عدة أيام، وغطت النيران أكثر من 1.5 هكتار من الأراضي في محيط قرية ديروتان، وشكل انتشار الحريق تهديدا حقيقيا للسكان والمباني السكنية في المنطقة. وقد طلب حاكم الإقليم المساعدة في إخماد حريق من قيادة تجمع القوات الروسية".

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ووفقا له، تم استخدام طائرتين مروحيتين من طراز "مي-8" لإخماد النيران، نفذتا 28 عملية رش للمياه. ولإطفاء الحريق تم استخدام 43 طنا من المياه.

ولم يعلن عن إصابات أو ضحايا، وكان إطفاء الحريق معقدا، بسبب التضاريس الجبلية وارتفاع درجة حرارة الهواء (الآن في اللاذقية تزيد درجة الحرارة عن +30 درجة مئوية).

هذا وكانت قد اندلعت في خريف 2020، حرائق غابات في سوريا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.



فقد اشتعلت النيران في بساتين الزيتون وأنواع ثمينة من الأشجار، عند ذلك، لم تشارك المروحيات الروسية فقط في إخمادها، ولكن أيضا طائرات "إيل-76 إم د" التابعة للقوات الجوية الروسية.