صحيفة: رهان على تشكيلة حريرية أخيرة بعد العودة من مصر

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "​الأنباء​" الكويتية، أن "التراشق العنيف بين ​تيار المستقبل​ والتيار الوطني الحر هزَّ الآمال المعلقة على مجموع المبادرات والتحركات الدولية والداخلية باتجاه حلحلة المسألة الحكومية واستتباعاتها، لكن الرهان على نتائج زيارة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ إلى مصر ولقائه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ما زال قائما".

