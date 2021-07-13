عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية ترسل مساعدات طبية عاجلة لدعم تونس في مكافحة كورونا

الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الإثنين، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وجاء توجيه العاهل السعودي استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق "واس" صدر توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لدعم الجمهورية التونسية بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا.

وقال المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز يأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المتينة، التي تربط بين قيادتي البلدين.

وأوضح، وفقًا لما نقلت عنه الوكالة الرسمية، أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، 150 سريرا طبيا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن المساعدات تشتمل أيضًا على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG).

وتمر تونس بأسوأ فترة منذ بدء جائحة كورونا وتسجّل أقسام الطوارئ في المستشفيات حالة ضغط شديد مع تفاقم عدد الإصابات اليومية والنقص الفادح في التجهيزات وفي الطواقم الطبية، ما دفع المجتمع المدني إلى التحرك ومعاضدة جهود العاملين في المجال الصحي بجمع تبرعات وتوفير عدد من آلات الأوكسجين وأسرّة الإنعاش وتوزيعها على المناطق الأكثر تضررا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، خلال الساعات الماضية، تسجيل 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

ورصدت السلطات الصحية 9286 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16144، والإصابات إلى 491022 إصابة.

و قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علي، في وقت سابق، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة.

وأضافت نصاف بن علي لراديو "موزاييك" المحلي: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق".