الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف نوكيا "C30" المُنتظر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف نوكيا C30 المنتظر

الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365

كشف حصول هاتف نوكيا C30 على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية، على مواصفات الهاتف الكاملة، بعد أن تم تداول الكثير من التسريبات بهذا الشأن.



وبينت تقارير إعلامية تقنية، أن الهاتف سيأتي مزودًا ببطارية بسعة كبيرة تصل إلى 6000 مللي أمبير، فضلا عن العديد من المميزات، وعلى رأسها دعم تقنية Wi-Fi بسرعة 2.4 غيغاهرتز فقط.

وجمع موقع "جادجيتس"، كل التسريبات والتقارير المتداولة بشأن نوكيا C30، وذلك بهدف توفير صورة متكاملة عن الهاتف المنتظر بكل ميزاته ومواصفاته.

ومن المتوقع أن ينتمي الهاتف الجديد للفئة الاقتصادية من هواتف نوكيا، كما أنه سيأتي بشاشة مقاس 6.82 بوصة بدقة FHD + تبلغ 1080×2400 بكسل.

وسيأتي هاتف نوكيا C30 مزودا بمعالج Snapdragon 4xx سداسي النواة من "كوالكوم"، أو نظيره من "ميدياتك"، كما يأتي مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

أما بالنسبة للكاميرا، فسيأتي هاتف نوكيا C30 بكاميرا خلفية مزدوجة إحداها بدقة 13 ميغابكسل والأخرى بدقة 5 ميجابكسل.

وبشأن سعة بطارية الهاتف، تحدثت تقارير مُسربة أنه من المُرجح أن تأتي بأقل من 6000 مللي أمبير في الساعة كما هو متوقع، فضلا عن تقنية بلوتوث ستمون من إصدار Bluetooth 4.2، ومقبس صوت 3.5 ملم، كما أنه سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 11".

وأشارت تقارير سابقة أن هاتف نوكيا "سي 30" سيأتي مع مستشعر بصمة في الجزء الخلفي من الهاتف، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في أسواق مثل الصين والولايات المتحدة قريبا.

وذكرت تسريبات سابقة أن أبعاد الهاتف تبلغ 169.9×77.8×8.8 ملم، كما يزن 191 غرامًا، في حين تشير الشهادة المسربة من موقع لجنة الشهادات الفيدرالية إلى أن هاتف "سي 30"، الذي يحمل رقم الطراز TA-1357، سيأتي ببطارية تبلغ سعتها 5850 مللي أمبير في الساعة، وقياس 177.7×79.1 ملم، ولكن حتى الآن لم تؤكد شركة نوكيا أيا من التسريبات المُتداولة.

وشركة نوكيا، هي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات فنلندية متعددة الجنسيات مقرها في إسبو، فنلندا، ويعتبر منتجها الرئيسي هو "الهواتف النقالة"، تقدم الشركة أيضًا خدمات الإنترنت ومنها التطبيقات، والموسيقى، والوسائط الرقمية والرسائل.

وتقدم نوكيا خدمات الخرائط الرقمية والملاحة المجانية من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، "نافتك"، وخدمات ومعدات شبكات الاتصال لمزودي الخدمة من خلال شبكات وحلول نوكيا.