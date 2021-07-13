شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يدعو لمحاسبة المقصرين في أحداث مستشفى الحسين بالناصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استغرابه من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد للحيلولة دون وقوع كوارث الحريق فى المستشفيات وآخر ما حدث فى مستشفى الإمام الحسين بالناصرية.

وقال الحكيم فى تغريدة له "مرة أخرى نصاب بفاجعة جديدة هى امتداد لفواجع مؤسفة سابقة من دون حلول على الرغم من كل التحذيرات والمطالبات، وهذه المرة حريق يطال مركز عزل مصابى كورونا فى مستشفى الحسين بالناصرية خلف عشرات الشهداء والجرحى من الراقدين والملازمين"، مبينًا أن هذه الفاجعة أحيت فى الذاكرة ما حصل قبل شهور فى مستشفى ابن الخطيب ببغداد، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة، مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق فورى للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين والمتسببين.