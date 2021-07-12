شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يوضح خطأ يقع فيه الكثيرون أثناء شراء منتج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد مختص العقود التجارية محمد المزين، أن إصدار بعض التجار لفاتورة البيع بدون وجود صورة مطبوعة للضمان يعد مخالفة. وأوضح في لقاء مع برنامج” الشارع السعودي”، على قناة “السعودية”، أنه لابد أن تكون صورة الضمان واضحة وشاملة كافة البيانات لتسهيل عملية الاسترجاع.، لافتاً إلىأنه لابد أن تكون شروط الضمان واضحة ومفصلة بشكل دقيق.



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