شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة بشأن موعد إعادة تشغيل محطة «جدة» المركزية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن موعد إعادة تشغيل محطة جدة المركزية بالسليمانية بقطار الحرمين الشريفين وأوضحت الأمانة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن يوم غدٍ الثلاثاء 13 يوليو سيشهد إعادة تشغيل المحطة. وكانت مصادر مطلعة كشفت عن استئناف رحلات محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة نهاية الأسبوع الجاري. ووفقاً لـ”العربية”، فإن المصادر أكدت، استئناف الرحلات بعد توقف استمر لعام كامل من التأهيل والترميم.

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