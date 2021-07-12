منصور هادي ينعى مفتي اليمن: خسرنا ركنا من أركان القضاء

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب هادي، على "تويتر": "إن الوطن خسر برحيل القاضي العلامة محمد العمراني، الذي يعد أحد أجل علماء الدين وركنا من أركان القضاء المشهود لهم بالنزاهة والعدل".

وأصدرت رئاسة الجمهورية اليمنية بيانا نعت فيه الشعب اليمني في الداخل والخارج، في وفاة العمراني، الذي تقلد عددا من المناصب القضائية، بينها منصب مفتي الجمهورية اليمنية.

وكان العمراني من أشهر العلماء المعاصرين في العلوم الشرعية والفقهية، وكان يتميز بالاعتدال والوسطية في الفقه والفتوى، بحسب بيان الرئاسة اليمنية، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت البيان إلى أن المفتي الراحل كان مخلصا متفانيا في خدمة الدين والوطن، وكان ينبذ جميع أنواع التعصب الديني أو التعصب الفكري.