شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى و14 مصابا بالعراق فى حريق بمركز عزل المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، باندلاع حريق فى مركز عزل مصابى فيروس كورونا فى مستشفى بمحافظة ذى قار.

وقال المصدر فى حديث لـ"السومرية نيوز" إن "حريقاً اندلع مساء اليوم فى مركز عزل مصابى كورونا فى مستشفى الإمام الحسين (ع) بذى قار".

وأضاف المصدر أن "السلطات أخلت المرضى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت "سكاى نيوز"، إنه هناك معلومات أولية تشير إلى سقوط 6 قتلى و14 مصابا فى حادث حريق مستشفى ذى قار بالعراق.