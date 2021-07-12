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6 قتلى و14 مصابا بالعراق فى حريق بمركز عزل المصابين بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، باندلاع حريق فى مركز عزل مصابى فيروس فى مستشفى بمحافظة ذى قار.

وقال المصدر فى حديث لـ"السومرية نيوز" إن "حريقاً اندلع مساء اليوم فى مركز عزل مصابى كورونا فى مستشفى الإمام الحسين (ع) بذى قار".

وأضاف المصدر أن "السلطات أخلت المرضى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت "سكاى نيوز"، إنه هناك معلومات أولية تشير إلى سقوط 6 قتلى و14 مصابا فى حادث حريق مستشفى ذى قار بالعراق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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