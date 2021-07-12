شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وسماء غائمة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله، أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وتكون السماء غائمة جزئيا على مرتفعات جيزان ، ونجران ، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تمتد الى مرتفعات منطقة الباحة ومكة المكرمة .
كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، بينما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.
أما عن درجات الحرارة فتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة كأقل حرارة.
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