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منظمة الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات كورونا المختلفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية الناس اليوم الاثنين من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة ووصفت هذا التوجه بأنه "خطير" لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.

 

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".

 

وتابعت "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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