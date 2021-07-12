بشأن سلالة "دلتا".. تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم "الاثنين"، أن يصبح المتحور "دلتا" سلالة كورونا السائدة في جميع أنحاء العالم.



ونقلت "رويترز" عن تيدروس قوله إن متحور دلتا "موجود الآن في أكثر من 104 دولة"، مضيفا "نتوقع أن يصبح السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم قريبا".

واوضح أن الفجوة العالمية في إمداد اللقاحات "غير منصفة إلى حد كبير"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي للدول أن تطلب مزيدا من الجرعات لسكانها الذين تم تطعيمهم، في حين أن دولا أخرى لم تتلق بعد اللقاحات".