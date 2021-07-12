شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الدمام»: القبض على مواطن تورط في سرقة 40 مركبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على شخص قام بتكسير وسرقة 40 مركبة متوقفة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وأوضحت الشرطة، أن المتهم تبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه من أرباب السوابق.

وأكدت أنه أثناء التحقيق أقر بما نسب إليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالته إلى فرع النيابة العامة.