شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الدمام»: القبض على مواطن تورط في سرقة 40 مركبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على شخص قام بتكسير وسرقة 40 مركبة متوقفة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.
وأوضحت الشرطة، أن المتهم تبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه من أرباب السوابق.
وأكدت أنه أثناء التحقيق أقر بما نسب إليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة الدمام»: القبض على مواطن تورط في سرقة 40 مركبة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.